Львовская область отказалась признать языковой закон

{1-} Львовский областной совет признал недействительным на территории области скандальный языковой закон.

За принятие этого решения проголосовали 64 депутата, передает «Львовский портал».

Проект постановления был внесен в облсовет Ириной Фарион, депутатом ВО «Свобода».

«Я предлагаю внести такой пункт – признать закон Кивалова недействительным на территории Львовской области, учитывая его антигосударственную сущность и грубые нарушения закона во время его принятия», - сказала она.

Также депутаты приняли решение выделить средства на разработку научной украинской терминологии.

Напомним, как сообщал «Главред», Верховная Рада 3 июля приняла скандальный языковой закон, который предполагает для русского языка статус регионального в 13 регионах Украины.

Депутаты Тернопольского областного совета практически единогласно решили признать закон «О принципах государственной языковой политики» на территории области не имеющим никаких правовых последствий, то есть не действующим.

Фото: ТСН

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