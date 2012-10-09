Посол Евросоюза: в Украине есть политзаключенные

{1-} Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинський утверждает, что в стране есть политические заключенные.

Об этом он сказал в интервью Польскому Радио.

«Политзаключенные в Украине есть, и это утверждение можно даже услышать от лиц, близко связанных с нынешним лагерем власти. Эту проблему обсуждают и украинские политики, и все политики извне, партнеры Украины», - заявил он.

По словам дипломата, что международной общественности приковано к парламентским выборам, а украинский вопрос будет обсуждаться советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 14 ноября. Тогда же может быть затронут и вопрос санкций.

«У меня складывается впечатление, что сегодня власть Украины уже все больше осознает, что затягивание этой ситуации делает из Украины заложника этого дела. И так же, как Юлия Тимошенко является узником, так и Украина становится узником Юлии Тимошенко» , - отметил дипломат.

Однако Тамбинський подчеркнул, что представительство ЕС в Украине не работает по сценарию санкций.

«Я, начиная свою работу с перспективой четырех последующих лет изучения взаимоотношений между ЕС и Украиной, стараюсь сосредоточиться на том, что можно сделать, а не что можно «заморозить» в отношениях между ЕС и Украиной. Однако, возможные решения касательно развязки, о которой вы говорите, принадлежат политикам», - отметил он.

Посол также сообщил, что сейчас нет решения о проведении саммита Украина-ЕС, который ранее был ежегодным, и в этом вопросе следует подождать завершения выборов в Украине.

«Однако, одновременно я хочу сказать, нет никакого решения, что саммит не состоится, значит, дело остается открытым. Дата встречи в верхах остается неопределенной, поскольку сейчас нет для этого соответствующих условий», - отметил дипломат.

Напомним, как сообщал «Главред», ПАСЕ приняла резолюцию с определением понятия «политзаключенный».

Оппозиция и правозащитные круги уже заявили, что Юлия Тимошенко и Юрий Луценко подпадают под это определение.

фото: НТВ

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