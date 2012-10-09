Кабмин пообещал уменьшить количество налоговых бумаг

{1-} Вице-премьер Сергей Тигипко заявил о возможной отмене налоговых накладных и снижении количества налогов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Мы думаем над упразднением института налоговой накладной и реестра налоговых накладных», - подчеркнул Тигипко.

Вице-премьер добавил, что в планах правительства – сокращение количества форм налоговой отчетности со 115 до 22.

Кроме того, Тигипко также заявил о том, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может быть уменьшено до 9 позиций с 23.

«У нас снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, со следующего года ставка составит 19%, а в дальнейшем будет снижена до 16%. Ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей», - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал «Главред», в третьем квартале 2012 года зарубежные инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных).

Этот показатель – самый низкий за всю историю исследований – с 2008 года. При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки инвесторов, остались неизменными – фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.

По данным Государственной налоговой службы, Единый реестр в начале сентября уже насчитывает 33,3 млн налоговых накладных. Общая сумма всех зарегистрированных налоговых накладных составляет почти 325,4 млрд грн.

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