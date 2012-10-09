На вокзале Симферополя задержан безработный с гранатой

{1-} На вокзале в Симферополе милиция задержала безработного, который переносил через железнодорожное полотно чемодан с гранатой.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Граната была обнаружена во время досмотра личных вещей: в чемодане, кроме металлолома, оказалась гранат РГД-33 времен Второй мировой войны, содержащая 140 грамм тротила.

Как выяснилось, 34-летний безработный ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям «кража», «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный сбыт наркотиков» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как заявил сам задержанный, гранату он нашел во время сбора металлолома и хранил при себе, чтобы глушить взрывчаткой рыбу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: russianguns.ru

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