Азаров: языковой закон не отменят

{1-} Языковой закон отменен не будет, но в него могут вноситься изменения.
Об этом заявил премьер Николай Азаров в Одессе, передает «Интерфакс-Украина».
Председатель Кабмина уверен, что в закон могут вноситься технические изменения, связанные с обеспечением работы закона.
«Но право людей общаться на родном языке не подлежит пересмотру», - подчеркнул премьер.
Напомним, как сообщал «Главред», 3 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект «Об основах государственной языковой политики».
8 августа Президент Украины подписал этот закон и поручил Кабмину создать рабочую группу для усовершенствования языкового законодательства.
10 августа закон вступил в силу: он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
Отметим, что законопроект отказались признавать советы Львовской и Тернопольской областей.
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