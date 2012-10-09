Азаров: языковой закон не отменят

{1-} Языковой закон отменен не будет, но в него могут вноситься изменения.

Об этом заявил премьер Николай Азаров в Одессе, передает «Интерфакс-Украина».

Председатель Кабмина уверен, что в закон могут вноситься технические изменения, связанные с обеспечением работы закона.

«Но право людей общаться на родном языке не подлежит пересмотру», - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал «Главред», 3 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект «Об основах государственной языковой политики».

8 августа Президент Украины подписал этот закон и поручил Кабмину создать рабочую группу для усовершенствования языкового законодательства.

10 августа закон вступил в силу: он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Отметим, что законопроект отказались признавать советы Львовской и Тернопольской областей.

Новости по теме:

Львовская область отказалась признать языковой закон

Тернопольский облсовет отказался признать закон о языках

Донецкий облсовет сделал региональным русский язык

В Запорожской области русский язык стал региональным

Регионалы не хотят расширять статус других языков, кроме русского