Турция подтянула к границе с Сирией ударные истребители

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Генеральный штаб Турции направил не менее 25 ударных истребителей F-16 на авиабазу "Диярбакыр" (Diyarbakir), расположенную неподалеку от границы с Сирией, а НАТО уже подготовило все необходимые планы по защите Турции.

Перемещение войск произошло после инспекционной поездки начальника турецкого Генштаба по ряду воинских частей, развернутых на сирийской границе, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Associated Press.

Почти одновременно с решением турецких военных, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс уже подготовил все необходимые планы по защите Турции и может осуществить их в случае необходимости.

Кроме того, двумя днями ранее турецкие ВМС отправили к сирийским берегам флотилию из семи боевых кораблей со подразделением спецназа и ротой морской пехоты на борту.

Как ранее писал Главред, эскалация напряженности на границе Турции и Сирии продолжается уже почти неделю. Сирийские войска, ведущие огонь по повстанцам, несколько раз по ошибке наносили удары по турецкой территории, чем вызвали гнев Анкары. Турецкое правительство уже заявило, что не оставит подобные инциденты без самого решительного ответа.

Напомним, еще летом Анкара направила к южной границе дополнительные подразделения бронетехники и мотопехоты, а также артиллерийские батареи.

фото: EPA / UPG

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