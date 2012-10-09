Иванишвили встретился с Саакашвили: обещал обойтись с оппонентом достойно

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Во вторник, 9 октября, лидер победившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили встретился с президентом Михаилом Саакашвили в его резиденции.

У входа во дворец Иванишвили встретил президент; они пожали друг другу руки. Саакашвили поздоровался и членами «Грузинской мечты», входящими в состав рабочей группы, сообщает «Грузия online».

Встреча прошла в расширенном формате. Со стороны «Грузинской мечты» в ней приняли участие предполагаемые министры будущего правительства вице-премьер - министр обороны Ираклий Аласания, министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили, министр по делам исполнения наказаний Созар Субари и спикер парламента Давид Усупашвили.

Со стороны действующих властей – Гига Бокерия, Гига Угулава, Павле Кублашвили и Давид Бакрадзе.

По окончании встречи Иванишвили заявил, что будет обходиться с оппонентами не так, как они заслуживают, а так, как этого заслуживает грузинский народ и Грузия.

«Смена власти демократическим путем обязательно достойно отразится в истории Грузии. То, что мы смогли отвечать достойно в течение всего года на все недостойные поведения наших оппонентов, являлось темой сегодняшней встречи. Мы будем обходиться с нашими оппонентами, как мы заявляли и заявляем, не так, как они заслуживают, а так, как этого заслуживает наша страна, грузинский народ, наше население, наша культура. Это и было причиной нашей сегодняшней встречи», - заявил Иванишвили и добавил, что «намерен обходиться с оппонентами достойно».

«Хорошо, что мы смогли встретиться, и что Саакашвили это смог, после тех заявлений, которые делались в процессе выборов и в конце. Этим мы покажем, что являемся культурным народом, начинаем новую жизнь и будет обходиться с нашими оппонентами достойно», - заявил Иванишвили.

Ранее «Главред» сообщал, что Иванишвили заявил: если бы его попросили назвать кандидата в президенты Грузии сегодня, он назвал бы известного юриста Вахтанга Хмаладзе.

фото: EPA / UPG, president.gov.ge

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