Азаров собирает совещание по ТВі: гендиректора не пригласили

{1-}10 октября, премьер-министр Николай Азаров планирует провести совещание по вопросу ретрансляции программ телеканала ТВi в кабельных сетях.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Азаров также настаивает, чтобы этот вопрос изучили председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Александр Курдинович и глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов, - пишет ЛИГАБизнесИнформ.

"Как известно, в СМИ была поднята тема проблемности подачи сигнала канала ТВi в кабельных сетях некоторых регионов. Учитывая предвыборный период, этот вопрос получил широкий резонанс. В частности, распространяется информация об использовании чисто хозяйственных споров для якобы давления на оппозиционный телеканал", - говорится в сообщении.

Между тем, Гендиректор телеканала ТВi Николай Княжицкий о запланированном совещании узнал от корреспондента.

"Меня никто не приглашал. Я планировал завтра быть за границей, где у меня запланированы очень важные встречи. Если меня пригласят, возможно, я их отменю", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, что заставило Азарова отреагировать на ситуацию вокруг телеканала ТВi, Княжицкий предположил: "Поскольку очень много западных наблюдателей и политиков уверены, что наше отключение связано с избирательной кампанией, возможно, власть хочет хорошо выглядеть перед выборами. А может, они таким образом реагируют на наше официальное обращение. Я не знаю. Дело в том, что Президент уже давал поручение Нацсовету разобраться с этим вопросом, но Нацсовет не сказал ничего, кроме абсурдных тезисов, что не имеет к этому никакого отношения и не может на это повлиять. Закончится ли это поручение Азарова чем-то эффективным, я не знаю".

Как сообщал ранее Главред, ТВі отключили из 80 кабельных сетей по всей стране. Княжицкий неоднократно заявлял, что это происходит по прямому указанию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов опроверг эту информацию.

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