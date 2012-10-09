Азаров согласен с россиянами, ему тоже не нравится украинский сыр

{1-}Претензии России к украинским производителям сыра вполне обоснованы.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с одесситами, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, украинское правительство провело собственную проверку и установило, что некоторые сыры не соответствуют необходимому качеству.
Азаров также отметил, что Украина в рамках определения формата сотрудничества с Таможенным союзом хочет согласовать единые стандарты качества с РФ и совместно контролировать качество произведенной продукции.
Как сообщалось, Россельхознадзор 26 сентября сообщил о введении с 4 октября временных ограничений на ввоз продовольственных товаров в отношении ряда украинских предприятий по итогам проверки, проведенной в июле текущего года специалистами Россельхознадзора, ветеринарных служб Белоруссии, Казахстана и Украины.
Ограничения на ввоз товаров в РФ коснулись производителей молочной продукции и мяса: ООО "Молис", ОДО "Глобинский маслозавод", ПАО "Бель Шостка Украина", ДП "Мясокомбинат Заря", ООО "Компания "Зевс ЛТД", ООО "Данон Днипро", ЗАО "Лакталис Николаев", а также ЧАО "АПК-Инвест".
Позже под запрет попало еще одно сыродельное предприятие – "Дубномолоко".
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