Киевский священник в церкви агитировал за кандидата в Раду

В Киеве священник прямо в церкви проводил агитацию за кандидата в депутаты, самовыдвиженца Юрия Полуэктова.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«В воскресенье, 7 октября, на территории прихода парафии княгини Ольги, которая находится на улице Вербицкого в Киеве, церковнослужители по окончании утренней службы вручали прихожанам агитационные материалы с призывом голосовать на будущих выборах в Верховную Раду за Юрия Полуэктова, который идет на выборы по мажоритарному округу № 216 в Дарницком районе», - рассказала киевлянка Виктория.

На агитационной открытке кандидат в депутаты изображен рядом с настоятелем Ольгинской церкви протоиереем Всеволодом Рыбчинским. На обороте – обещания кандидата всесторонне улучшать жизнь местных жителей и страны в целом.

По словам прихожанки, политической агитацией в стенах Ольгинской церкви священники занимаются не первый год.

«Кроме регулярной поддержки отдельных кандидатов, священники этого храма неоднократно агитировали своих прихожан голосовать на президентских выборах», - добавила Виктория.

Напомним, как сообщал «Главред», 8 октября глава Одесской епархии Украинской православной церкви митрополит Агафангел назвал Путина вождем, по масштабам сопоставимым с Мининым и Пожарским.

Фото: Украинская правда

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