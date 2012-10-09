«УДАР» собрал более 3 тыс. заявлений о коррупции, каждое будет расследовано

«Партия «УДАР» провела первый этап программы «Люстрация власти», развернутой на всей территории Украины. «УДАР» собрал более 3 тысяч заявлений о коррупции, которые передаст в новосозданное Антикоррупционное агентство.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил кандидат в народные депутаты от партии Валентин Наливайченко.

«Государственная коррупция и безответственность власти являются ключевыми угрозами для демократии и государственности Украины. Именно поэтому мы видим основную задачу партии «УДАР» в борьбе с коррупционной системой и восстановлении демократии. Мы хотим, чтобы «УДАР» стал центром антикоррупционной коалиции в парламенте и центром антикоррупционного движения в обществе», - сказал Наливайченко.

Как известно, «УДАР» во взаимодействии с общественностью начал сбор информации о конкретных проявлениях коррупции.

Кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» Павел Розенко уточнил, что по предварительным результатам программы поступило более 3 тысяч обращений граждан. Из них 1 700 содержали сообщения о коррупционных деяниях. Остальные содержали конкретные рекомендации по преодолению коррупции в стране.

По заявлениям граждан в рамках программы «Люстрация власти», наиболее коррупциогенными сферами являются: выдача различных разрешений / согласований местными органами власти, выделения земли и незаконный сбор денег за получение бесплатных административных услуг, за поступление в вуз, за лечение и тому подобное. Среди наиболее упоминаемых должностей коррупционеров - должности мэров и их заместителей, народных депутатов Украины, работников милиции всех рангов, судей, директоров школ и др.

Валентин Наливайченко подчеркнул: «УДАР» передаст всю собранную информацию специальному антикоррупционному органу, который будет создан для проведения люстрации в Украине, а также сформирует специальную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию коррупции и фальсификаций. Дела, по которым есть доказательства, мы уже сейчас передаем в ГПУ. Программа «Люстрация власти» продлится и будет расширена не только на коррупционеров, но и на фальсификаторов воли избирателей. Люстрации подлежат все коррупционеры и фальсификаторы».

Он подчеркнул: «У команды партии «УДАР» есть политическая воля и мужество создать антикоррупционное агентство, подчиненное и подотчетное Верховной Раде. Именно оно будет тем реальным средством, которое победит коррупцию».

Руководящим органом Антикоррупционного агентства будет Общественный совет, в который войдут также журналисты и правозащитники, которые не запятнали себя коррупционным сотрудничеством с властью. В работе антикоррупционного органа будут принимать непосредственное участие общественные организации и журналисты, которые примут присягу в парламенте. Антикоррупционное агентство будет под жестким общественным контролем, постоянно отчитываться и обнародовать материалы расследований, фактов коррупции и фальсификаций.