В Москве двух украинцев задержали за похищение китайца

{1-} Российская полиция задержала двоих граждан Украины за похищение китайца.

Против них возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы связались с соответствующими компетентными органами Москвы и нам подтвердили, что, действительно, открыто уголовное дело и задержаны двое граждан Украины», - отметил он.

По словам дипломата, консульский отдел посольства держит на контроле это уголовное дело.

Отметим, что Главном следственного управления СК РФ по Москве изданию «БалтИнфо» заявили, что, кроме украинцев, по обвинению в похищении также был задержан гражданин Таджикистана.

Подозреваемые требовали денег за освобождение китайца.

«По версии следствия, 4 октября трое мужчин, применяя насилие, похитили 27-летнего гражданина Китая, Они поместили его во внедорожник марки Range Rover и скрылись. Подозреваемые позвонили супруге похищенного и потребовали выкуп в размере 3 миллионов рублей (750 тысяч гривен) за его освобождение, угрожая в случае отказа убийством потерпевшего», - заявили представители следствия.

Как удалось выяснить полицейским, двое мужчин покинули автомашину, оставив в ней связанного потерпевшего и своего соучастника.

После этого в районе города Реутов единственный оставшийся в автомобиле подозреваемый остановил машину возле ресторана быстрого питания, и в это время похищенный сумел сбежать.

«В ходе проведения комплекса следственно-оперативных действий были установлены и задержаны подозреваемые: двое граждан Украины 26-ти и 27-ти лет, а также 26-летний гражданин Таджикистана. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», - заявили в СК России.

Фото: umvs.dp.ua

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