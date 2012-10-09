В Киеве «Свобода» пообещала вывести на марш УПА 10 тысяч

{1-}ВО «Свобода» по случаю праздника Покровы и 70-летия создания Украинской повстанческой армии 14 октября пообещала вывести на «Марш борьбы» 10 тысяч человек.

«Ожидаем, что людей будет намного больше, чем было в предыдущие годы. Тогда было по разным подсчетам от 10 до 20 тысяч человек», - заявил заместитель главы ВО «Свобода» Андрей Мохник, добавив, что «больше 10 тысяч точно будет», - сообщают «Комментарии».

По его словам партия уже отправила заявку в Киевскую горгосадминистрацию

Акция начнется в 14:00 у памятника Тарасу Шевченко, после чего колонна пройдет по улице Владимирской до Михайловской площади, где планируется праздничный концерт.

Также он сообщил, что акция также будет направлена против нынешнего «украинофобского режима».

По мнению Мохника, власть не будет пытаться запретить акцию. «Пока нет никакой реакции на сообщение о проведении акции, которое мы подали, но в принципе предыдущие годы показали, что наши акции не пытаются запретить», - отметил он.

Говоря о возможности столкновений с пророссийскими силами, в частности с представителями Компартии, Мохник заверил, что «свободовцы» не будут обращать внимание «на каких-то маргиналов».

«Обычно на наших акциях на пытаются противостоять коммунисты. Их где-то 100-150 человек, которых прикрывает милиция, и они что-то там голосят. Ну, и пусть себе кричат», - сказал политик.

По его словам, то, что в акции примет участие большое количество людей «сделает невозможным какие-то провокации и драки». «Разумеется, мы не исключаем, что кто-то может попытаться что-то подобное сделать, но я думаю, что мы их обезвредим», - подчеркнул Мохник.

Как ранее писал Главред, начиная с 2005 года, в этот день в разных городах Украины проходят шествия и митинги сторонников украинского национализма.

Напомним, по данным последнего соцопроса ВО "Свобода" не преодолевает пятипроцентный проходной барьер – на данный момент у нее 3% поддержки избирателей.

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