Оппозиция определилась с датой проведения съезда

{1-}Объединенная оппозиция «Батьківщина» назначила проведение съезда на 14 октября.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил народный депутат, кандидат в депутаты от «Батьківщини» Андрей Шевченко.

Кроме того, по словам депутата, во время съезда возможен пересмотр избирательного списка оппозиции.

"Батьківщина проведет съезд 14 октября. Возможные исключения из списка и снятия отдельных мажоритарщиков", - написал он.

Как ранее писал Главред, 5 октября на закрытом совещании Объединенной оппозиции, в котором принимали участие, в частности, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Николай Мартыненко, было принято о поведении внеочередного съезда в ближайшую неделю.

Съезд будет посвящен в основном вопросам сотрудничества Объединенной оппозиции и партии Виталия Кличко УДАР в мажоритарных округах, где выдвигаются кандидаты от обеих политсил. Не исключены перестановки и в списке кандидатов от Объединенной оппозиции на пропорциональном общегосударственном округе. Скорее всего, съезд состоится в среду, 10 октября.

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