Кабмин должен был уйти в отставку 2 года назад — Симоненко

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Правительство Николая Азарова должно было уйти в отставку 2 года назад.



Об этом лидер КПУ Петр Симоненко заявил журналистам в Кременчуге Полтавской области, передает ГолосUA.

В частности, комментируя заявление вице-премьер-министра Сергея Тигипко о том, что правительство уйдет в отставку, если соцстандарты не будут расти, лидер КПУ назвал их популистскими и спровоцированными исключительно избирательной кампанией.

Он также добавил, что, если бы такие заявления были реальными в своем исполнении, то правительство Азарова ушло бы в отставку еще 2 года назад. «Принятие пенсионной реформы не то, чтобы не пошло людям на пользу, а нанесло им ущерб. То же самое касается налогового кодекса, от принятия которого выиграли только олигархи», - отметил Симоненко.

Депутат также добавил, что можно долго говорить о росте цен, тарифов, снижения уровня жизни, невыполнении бюджета-2012, инфляции и т.д. «Если все это учесть, то правительство должно было быть в отставке уже очень давно», - подчеркнул лидер коммунистов.

В связи с этим, он выразил уверенность, что «никто никуда в отставку не уйдет».

«У нас просто скоро выборы. Поэтому и появляется подобная информация. Но, поверьте, каждый из них дорожит своим креслом», - резюмировал Симоненко.

фото: golos.ua