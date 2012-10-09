В колонию Тимошенко привезут мощи святых

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В Качановскую исправительную колонию, где по приговору суда должна отбывать наказание экс-премьер Юлия Тимошенко, привезут мощи святых равноапостольных царей Константина и Елены, а также часть Честного и Животворящего Креста Господнего.

Реликвии привезут в колонию священники в рамках Крестного хода по пенитенциарным учреждениям Харькова, сообщили в Пенитенциарной службе.

Перед началом Кресного хода состоится торжественное открытие магазина продукции, производимой в колониях области, после этого – переезд в Качановскую колонию № 54, где пройдет торжественное открытие выставочного зала продукции.

Напомним, как сообщал «Главред», в октября 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

В мае 2012 года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко перевели на лечение в харьковскую больницу – у нее диагностирована межпозвоночная грыжа.

фото: eparhia.com.ua

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