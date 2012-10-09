В Греции полиция слезоточивым газом разогнала акцию противников Меркель

Полиция Греции применила слезоточивый газ против манифестантов, которые собрались в центре столицы Афин для проведения акции-протеста в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель.

Демонстранты стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Тысячи людей вышли на площадь Синтагма, расположенную перед дворцом греческого парламента с нацистской свастикой и с лозунгами "Вам здесь не рады, империалисты - вон!" и "Нет четвертому рейху!".

Греческие профсоюзы и некоторые политики призвали жителей Афин провести акцию протеста против политики жесткой экономики, претворяемой в жизнь нынешним правительством Греции. Многие греки уверены, что Меркель - один из главных сторонников мер по максимальной экономии бюджетных средств в их стране.

Напомним, Ангела Меркель прибыла в Афины 9 октября с целью ведения переговоров вокруг экономической ситуации в стране. Она провела встречу с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом в нескольких сот метров от места столкновений.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В Греции полиция готовится к мощным протестам во время визита Меркель

Греция может получить еще три года на выплату кредитов ЕС

СМИ поведали о зарплате, квартире и машине Ангелы Меркель

В Молдове в машину Меркель бросили бутылку с «коктейлем Молотова»

Меркель в прямом эфире назвали «грязной берлинской шлюхой»