Отец Порошенко таки не будет баллотироваться в Раду

{1-}Алексей Порошенко, отец министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 16 в г. Ямполь, Винницкой области, отказался от баллотирования в ВР. За депутатский мандат в этом округе будут бороться 12 из 13 зарегистрированных ранее кандидатов. Согласно решениям ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих трех одномандатных избирательных округах.

ЦИК также отменила регистрацию еще 12 кандидатов в депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах, передает УНИАН.

Соответствующие решения были приняты ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться в парламент.

Таким образом, по состоянию на 9 октября из избирательной кампании выбыли 198 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 195 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 тыс. 934 кандидата.

Согласно законодательству кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.

Напомним, 14 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и его отца Алексея Порошенко.

фото: vinnitsa.info

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