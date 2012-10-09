Азарову не хватает сериалов о простых людях

{1-}Премьер-министр Николай Азаров сожалеет, что в обществе пропагандируются не рабочие профессии, а статусы бизнесменов, экономистов и юристов.

Об этом он заявил в эфире Одесской областной гостелерадиокомпании, сообщает Ukranews.

"Вот посмотрите, например, наши телесериалы: они о бизнесменах, о юристах, об адвокатах, о бандитах. Ведь у нас практически ушли сериалы о простых людях", - возмутился Азаров

По мнению Азарова, это связано с перекосами в системе образования и информационном пространстве. В стране – переизбыток экономистов и юристов, и недостаточно людей технических профессий

"Это зависит от тех перекосов в системе образования, в профессионально-технической подготовке, а также в морально-этической подготовке наших людей", - сказал он.

Премьер считает, что люди хотят видеть фильмы о себе.

"Мы почему-то за последние 20 лет забыли о том, что кто-то должен сеять, кто-то должен пахать, кто-то должен сваривать, кто-то должен лечить, кто-то должен преподавать, кто-то должен воспитывать, и что не всем надо идти заниматься бизнесом", - сказал он.

Азаров также отметил, что бизнесмены – это не такая уж и большая прослойка общества, а в стране долгое время вузы выпускают значительное количество экономистов.

Напомним, Азаров не впервые раз высказался относительно телевидения. В начале сентября Азаров заявлял, что хочет создать мощный культурный телеканал. В ходе беседы с писателем Андреем Курковым он, в частности, сказал: "Наверное, в следующем году мы найдем деньги и сделаем хороший канал "Культура", где будут, я извиняюсь, не Шустеры выступать, а люди, которые могут нести что-то хорошее"

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