Азаров рассказал, что его заставляет делать жена

{1-} Премьер-министр Николай Азаров признался, что жена заставила его сделать ремонт дома.

Об этом глава Кабмина сообщил в Одессе, передает kriminal.tv.

Сам глава Кабмина заявил, что ремонта делать не хотел.

«Ну не люблю я бардак, когда все разбросано. Говорил я ей, все и так красиво, уже 12 лет живем так и хорошо. Но она все-таки его сделала, шторы заменила, сейчас прихожу домой – действительно, красиво», - поделился Азаров.

Также он сравнил ситуацию с ремонтом и украинскими реформами.

«Вот так и с реформами. Вначале боишься что-то менять, но изменения же нужны», - уверен премьер.

Напомним, премьер также выразил сожаление, что в обществе пропагандируются не рабочие профессии, а статусы бизнесменов, экономистов и юристов.

«Вот посмотрите, например, наши телесериалы: они о бизнесменах, о юристах, об адвокатах, о бандитах. Ведь у нас практически ушли сериалы о простых людях», - возмутился Азаров.

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