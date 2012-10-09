НАТО заступится за Турцию в случае ее войны с Сирией

{1-} НАТО готово заступиться за Турцию в случае ее вооруженного столкновения с Сирией.

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Вероятность войны Турции и Сирии резко возросла после того, как 3 октября сирийский снаряд упал на турецкую территорию – тогда погибли , в результате чего погибли пять человек. В ответ турецкая артиллерия нанесла удар по сирийской территории.

Несмотря на извинения Дамаска, обстрел сирийской территории продолжался также 4 октября.

В тот же день парламент Турции утвердил возможность проведения военных операций за границей страны в случае, если правительство сочтет это необходимым. После этого, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не собирается развязывать войну против Сирии.

«У Турции нет намерений начинать войну. Однако мы способны защитить своих граждан и свои границы, и не стоит испытывать нашу решительность», - заявил Эрдоган.

Несмотря на заявления премьера, Турция стягивает к сирийской границе дополнительную военную технику, а по всей территории Турции проходят антивоенные демонстрации.

Отметим, что генсек ООН Пан Ги Мун призвал турецкое руководство воздержаться от эскалации конфликта с Сирией. В свою очередь, НАТО потребовало от Сирии «прекратить любые агрессивные действия».

Как известно, протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 километр. Ранее Анкара уже размещала войска и тяжелую боевую технику на отдельных участках границы с Сирией.

фото: EPA / UPG

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