"Свобода" проведет свой съезд 14 октября

{1-}Всеукраинское объединение "Свобода" проведет свой 15-й съезд в воскресенье, 14 октября, в Киеве в Доме кино.
Об этом сообщает пресс-служба "Свободы".
Как сообщал ранее "Главред", ВО «Свобода» по случаю праздника Покровы и 70-летия создания Украинской повстанческой армии 14 октября пообещала вывести на «Марш борьбы» 10 тысяч человек.
Напомним, парламентские выборы в Украине намечены на 28 октября. По данным последнего соцопроса ВО "Свобода" не преодолевает пятипроцентный проходной барьер – на данный момент у нее 3% поддержки избирателей.
фото:intv-inter.net
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