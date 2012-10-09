"Свобода" проведет свой съезд 14 октября

{1-}Всеукраинское объединение "Свобода" проведет свой 15-й съезд в воскресенье, 14 октября, в Киеве в Доме кино.

Об этом сообщает пресс-служба "Свободы".

Как сообщал ранее "Главред", ВО «Свобода» по случаю праздника Покровы и 70-летия создания Украинской повстанческой армии 14 октября пообещала вывести на «Марш борьбы» 10 тысяч человек.

Напомним, парламентские выборы в Украине намечены на 28 октября. По данным последнего соцопроса ВО "Свобода" не преодолевает пятипроцентный проходной барьер – на данный момент у нее 3% поддержки избирателей.

фото:intv-inter.net

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