Янукович разрешил украинским миротворцам воевать

{1-}Президент Виктор Янукович подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Вооруженных сил Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Данным законом предусмотрено кардинально изменить правовую основу для операций подразделений ВС вне границ государства, предоставив право контингенту и персоналу ВС принимать участие в международных операциях в составе многонациональных военных формирований высокой готовности не только для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов и предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате такого конфликта, но и для выполнения боевых задач.

Кроме того, законом установлено, что Украина принимает участие в международных операциях в составе многонациональных военных формирований высокой готовности путем осуществления оперативного дежурства, своевременного направления национального контингента и национального персонала в распоряжение органов, которые определяются решениями о проведении таких операций, а также предоставления материально-технических ресурсов и услуг.



Законом определен порядок борьбы ВС Украины с международным терроризмом и пиратством в пределах международных миротворческих операций.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.

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