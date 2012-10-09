Закон о языках отказались признавать на Ивано-Франковщине

{1-}Ивано-Франковский облсовет сегодня, 9 октября, на внеочередной сессии отклонил протест и. о. прокурора области Владимира Гаврюшенко на решение облсовета о том, что языковой закон не подлежит выполнению на территории области.

Речь идет о решении облсовета от 23 августа 2012 года «О соблюдении требований Конституции Украины относительно функционирования государственного украинского языка в Ивано-Франковской области», сообщает Интерфакс-Украина.

В своем протесте прокурор требовал отменить пункт 1 решения облсовета, в котором сказано, что закон Украины «О принципах государственной языковой политики не подлежит выполнению на территории Ивано-Франковской области».

Прокурор указывает, в частности, на то, что, принимая это решение, Ивано-Франковский облсовет вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных ст.43 закона «О местном самоуправлении в Украине», а также нарушил требования ст. 19 Конституции Украины, которая обязывает органы местного самоуправления действовать в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией Украины и законами Украины.

Отклонение протеста управляющий делами исполнительного аппарата Ивано-Франковского облсовета Василий Скрипничук обосновал тем, что языковой закон "принят с грубым нарушением Конституции Украины и ряда законов Украины, а также прямо противоречит решениям Конституционного Суда".

Также Скрипничук указал на то, что, согласно Конституции Украины, государственным языком является украинский и, исходя из этого, он является составляющей частью конституционного строя.

"Поэтому принятие языкового закона является убедительным свидетельством попытки неконституционного, незаконного захвата власти парламентским большинством", - сказал депутат.

"Таким образом, данный закон можно считать результатом преступных деяний организованной группы, направленных против оснований национальной безопасности Украины", - считает Скрипничук.

Он также сослался на четкую позицию жителей области по поводу единого государственного украинского языка.

Как сообщалось, сегодня , 9 октября, Львовский облсовет признал недействующим во Львовской области языковой закон.

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