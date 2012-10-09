Биометрические загранпаспорта украинцы смогут получить уже с 1 января

{1-}Украинцы уже с 1 января 2013 года смогут получить биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом сказал в эфире "5 канала" народный депутат Украины из фракции Партии регионов Василий Грицак, сообщает УНН.

"Биометрический паспорт для выезда за границу будет выдаваться украинцам с 1 января 2013 года. Абсолютно все четко подготовлено министерством внутренних дел. Сегодня готовы разослать тысячи экземпляров во все посольства и консульства как это требует ИКАО", - сообщил регионал.

В то же время он пояснил, что тот паспорт, который граждане получали ранее, действует до конца записанного в нем срока. "Если страна Евросоюза имеет свое законодательство, и когда туда въехать невозможно без биометрического паспорта, это уже другой вопрос. А так эти старые паспорта действуют до конца срока", - уточнил депутат.

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Напомним, 2 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о Едином государственном демографическом реестре. Это документ предусматривает внедрение электронных паспортов для украинцев.

Ранее «Главред» сообщал, что в паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу производится в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель информации, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

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