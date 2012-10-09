ООН еще на год оставила НАТО в Афганистане

{1-}Совет Безопасности ООН продлил пребывание в Афганистане международных войск под командованием НАТО на один год.

Согласно принятой сегодня резолюции СБ ООН, Международные силы содействия безопасности Афганистана могут находиться там до 13 октября 2013 года, сообщает РИА Новости.

Кроме того, представители 15 стран в СБ ООН приветствовали соглашение о поэтапной передаче к концу 2014 года всей полноты ответственности за обеспечение безопасности Афганистана правительственным силам этой страны.

В операциях в Афганистане участвует многонациональный контингент антитеррористической коалиции, который возглавляют представители командования вооруженных сил США, а также контингент ISAF под командованием НАТО. В их задачи входят поиск и уничтожение боевиков движения Талибан и международной террористической группировки Аль-Каида.

Напомним, уход из страны войск НАТО может привести к падению правительства и даже к гражданской войне. Полиция и армия Афганистана не готовы взять на себя ответственность за безопасность в стране.

Об этом заявила базирующаяся в Брюсселе аналитическая группа International Crisis Group (ICG) в своем новом докладе по Афганистану.

Как ранее писал Главред, войска НАТО должны быть выведены из Афганистана к концу 2014 года, но важнейшим элементом стратегии вывода будет то, что иностранные военнослужащие будут служить вместе с афганцами и проводить с ними тренинги в течение многих лет.

фото: EPA / UPG

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