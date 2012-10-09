У Луценко цирроз печени, диабет, гепатит и страшные головные боли - жена

{1-}Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который отбывает наказание в Менской колонии, крайне тревожное.

Об этом в эфире телеканала ТВі рассказала жена бывшего главы МВД Ирина Луценко.

«У Луценко начальная стадия цирроза печени, портальная гипертензия – это когда вены вздуты и по ним не проходит в печень кровь, что у него сахарный диабет. В начале 2012-го года мы узнали, что Луценко в СИЗО заразили гепатитом ... Луценко уже больной ... От сырости он получил воспаление тройничного нерва, у него страшные головные боли. у него давление всегда было как у космонавта – 120/80, сейчас – 170/140», – сказала жена Луценко.



«У него такие головные боли, что он по по три, по четыре, по пять раз в день принимает обезболивающие, ему колют уколы. В медицинской части есть только два-три укола баралгина и два-три укола но-шпы», – добавила она.

Как сообщалось ранее, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, может добиться выхода из пенитенциарного учреждения только в случае, если его болезни попадут в список тех, которые предусматривают освобождение - туберкулез, ВИЧ или онкология.



Напомним, 5 октября врачи обнародовали диагноз экс-главы МВД Юрия Луценко: гастрит, панкреатит и больная печень.

Дообследование экс-главы МВД Юрия Луценко в плановом порядке было рекомендовано комиссией врачей, которые посетили его в Менской исправительной колонии 2 октября.

Юрий Луценко написал заявление о том, что он согласен на медицинское дообследование с применением эндоскопии только при условии дальнейшего лечения в стационаре вне Менской колонии.

Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики заявили: состояние здоровья Луценко позволяет ему отбывать срок заключения, назначенный судом.

Фото: tsn.ua,

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