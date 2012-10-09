После убийства в "Караване" милиция трясет охранные фирмы

{1-}Убийство охранников в "Караване" привело к массовым проверкам охранных фирм. Сегодня в МВД заявили, что лишили лицензии охранную фирму «Ястреб», которая обеспечивала охрану 43 объектов в Киеве, пишет "Сегодня".

«Охранники фирмы «Ястреб» в ТЦ «Магеллан», вместо того, чтобы сообщать в милицию о кражах в торговом центре, незаконно проводили личный осмотр вещей посетителей и составляли на них админпротоколы», — заявили в прокуратуре Киева.

В самой компании комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что нет руководства. В прокуратуре же не отрицают, что сейчас началась массовая проверка охранных фирм в Киеве.

В Луганске, например, произошел и вовсе вопиющий случай — охранники супермаркета 4 октября до смерти избили воришку, который хотел украсть люк с мусорного бака магазина. Милиция по горячим следам возбудила дело, «бойцов» взяли под стражу. А в супермаркете заявили, что у охранников сдали нервы из-за событий в «Караване».

Трагедия в "Караване" также по влияла и на отношение киевлян к охране в маркетах.

«Я теперь буду себя вести по-другому. Начали обсуждать, на что они имеют право, а на что нет. Оказывается, они вообще ни на что не имеют право. Разве что милицию вызвать и задерживать до их приезда. Я сейчас знаю свои права больше и буду их отстаивать», — рассказала киевлянка Наталья Гончарова.

Да и сами супермаркеты, как выяснилось, поменяли отношение к покупателям. В «Караване», к примеру, уже не досматривают.

«Теперь никаких предложений заплатить за товар покупателю, никаких обысков и досмотров вещей. Сразу вызывается патруль», — рассказал источник в гипермаркете.

Такое же отношение и в ряде других магазинов.

«Нам в фирме приказали, чтобы мы пока ничего не досматривали. Боятся, что останутся без лицензии. Это уже негласное правило», — сказал сотрудник супермаркета на Оболонском проспекте.

Как сообщал «Главред», 26 сентября в супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Позже стало известно, что стрелял Ярослав Мазурок, уроженец Львовской области.

За информацию, которая поможет в задержании «стрелка», объявлено вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Глава МВД Виталий Захарченко предложил подозреваемому в тройном убийстве охранников в «Караване» сдаться милиции.

фото: tsn.ua

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