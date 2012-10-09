Украинцы будут платить 120 грн за обмен внутренних биометрических паспортов

{1-}За обмен внутренних биометрических паспортов украинцам каждые десять лет придется платить. Плата за новый паспорт будет составлять 120 гривен. Об этом сказал в эфире "5 канала" народный депутат из фракции Партии регионов Василий Грицак, сообщает УНН.

Депутат пояснил, что каджому годовалому ребенку будет выдаваться бесплатно внутренний паспорт, а потом уже за паспорт будут платить родители.

"Десять лет ребенок пользуется этим внутренним паспортом. После десяти лет уже родители будут платить за следующий паспорт. И на сегодняшний день - это примерно 120 гривен. То есть, каждые десять лет 120 гривен", - сообщил политик.

Грицак отметил, что в Европе граждане платят через каждые десять лет не менее 100 евро. Он добавил, что все средства пойдут не в ЕДАПС, а в фирму Венетто, которая будет печатать паспорта.

Ранее «Главред» сообщал, что украинцы уже с 1 января 2013 года смогут получить биометрические паспорта для выезда за границу.

Напомним, 2 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о Едином государственном демографическом реестре. Это документ предусматривает внедрение электронных паспортов для украинцев.

В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

Фото liga.net

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