Тигипко: Украина должна выбрать ЕС, а не Таможенный союз

{1-}Украина должна ориентироваться на Европу, и, выбирая между Таможенным союзом и ЕС Украина должна выбрать Евросоюз. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко, комментируя предложение России о дешевом природном газе для Украины в обмен на ее присоединение к Таможенному союзу, пишет "Украинская правда".

"Если делать выбор для Украины, то мы должны ориентироваться на ЕС. Мы европейская страна, и мы должны хорошо понимать, что в Европе лучшие стандарты и демократии, и рыночной экономики. Да и рынок в 5 раз больше, чем у тех же, скажем, стран СНГ", - сказал Тигипко.

"Безусловно, сейчас на фоне этих внутренних политических проблем мы имеем определенное разочарование. Да и те трудности, которые переживает сейчас ЕС, не настраивают сегодня украинцев так сильно мечтать о ЕС, как это было раньше. Но все равно это ничего не меняет. Надо двигаться в ЕС, и европейский выбор для нас главный", - подчеркнул вице-премьер.

Как известно, о новом "газовом" предложении России сообщил во вторник Николай Азаров.

Премьер заявил, что присоединение к Таможенному союзу позволит снизить цену на российский газ Украины до 160 долл. за 1 тыс. куб.

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