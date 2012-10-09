В Израиле объявлены досрочные парламентские выборы

{1-}Неспособность членов Кнессета (парламента Израиля) договориться о бюджете страны привело к объявлению досрочных парламентских выборов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о "максимально скором" их проведении.

Правоцентристская коалиция Нетаньяху находится у власти с 2009 года, передает ВВС.

Изначально проведение выборов не планировалось раньше следующего года.

Несмотря на череду политических неурядиц, личный рейтинг Нетаньяху остается высоким.

Глава правительства надеется на большее количество мест для своей партии "Ликуд" в парламенте по результатам грядущих выборов.

Как ранее сообщал Главред, Биньямин Нетаньяху заявил на Генассамблее ООН, что ядерная угроза со стороны Ирана ставит на карту будущее всего мира, поскольку это государство может получить достаточно урана для первой ядерной бомбы к середине 2013 года.

фото: israelstreet.org

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