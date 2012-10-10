Во Франковске главу фракции «Свободы» в горсовете поймали на взятке

{1-}В Ивано-Франковске силовики задержали главу фракции ВО "Свобода" в горсовете Романа Онуфриива, директора департамента архитектуры и градостроительства Олега Гаркоту и застройщика Владимир Балагура. Как сообщили в областном управлении СБУ, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности задержали начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Олега Гаркоту после получения им взятки в размере $ 30 тысяч.





Представители «Свободы» перекрыли улицу своими агитационными палатками. Депутаты пытались прорвать ряды силовиков штурмом, в ответ их опрыскали газом. Пострадали также журналисты.



По некоторым данным Олегу Гаркоте стало плохо с сердцем – у него искусственный клапан. Его в сопровождении сотрудника СБУ забрала скорая.



Позже на место события подъехал глава областного совета Александр Сыч. После этого, Романа Онуфриива и Владимира Балагура отпустили.



Ранее Главред сообщал, что Прокуратура Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины налоговой службы получении взятки в размере 1,2 тыс. долларов. На месте происшествия собралась многочисленная толпа, в которой присутствуют областные и городские депутаты. Силовики никому ничего не объясняли и не реагировали и на депутатские удостоверения, сообщает « Репортер ».Представители «Свободы» перекрыли улицу своими агитационными палатками. Депутаты пытались прорвать ряды силовиков штурмом, в ответ их опрыскали газом. Пострадали также журналисты.По некоторым данным Олегу Гаркоте стало плохо с сердцем – у него искусственный клапан. Его в сопровождении сотрудника СБУ забрала скорая.Позже на место события подъехал глава областного совета Александр Сыч. После этого, Романа Онуфриива и Владимира Балагура отпустили.Ранеесообщал, что Прокуратура Киева совместно с работникамизадержала двух должностных лиц столичнойпри