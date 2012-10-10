В Киевском зоопарке очередная смерть

{1-}В Киевском зоопарке в результате продолжительной болезни умер як, которому в этом году исполнилось 18 лет. Об этом СМИ рассказал заместитель гендиректора столичного зверинца по зоочасти Константин Орлов.



Как сообщается, як болел уже несколько месяцев – на его ноге образовалась незаживающая рана, передает ТСН.



"У него наблюдается целый букет отклонений, связанных с возрастом, а также проблемы с позвоночником. Из-за этого он мало двигается", - рассказал Орлов.



Врачи надеялись поставить престарелого яка на ноги. Но все попытки оказались безуспешными.



Теперь в вольере остается только одно животное – мать, пережившая собственного сына.



Тело умершего обитателя зоопарка сейчас находится на кафедре анатомии животных киевского университета биоресурсов и природопользования.



Отметим, на воле длительность жизни яка достигает 25 лет.

Фото sightseen.turistua.com

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