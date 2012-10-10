Американский суд освободил украинку, подозреваемую в шпионаже

{1-} Во вторник, 9 октября, суд в американском городе Хьюстон освободил под подписку о невыезде сотрудницу компании Arc Electronics Светалину Загон.

Для этого его гражданке США украинского происхождения пришлось внести залог в сумме 35 тыс. долл., сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, по делу Загон судья дважды пересмотрел свое решение. Как сообщалось, в минувшую пятницу она была освобождена под залог, но вскоре вновь без объяснения причин была возвращена в хьюстонскую тюрьму.

На текущей неделе фигурантов дела предполагается перевести в Нью-Йорк. Уголовное преследование против них было возбуждено судом района Бруклин, где находится международный аэропорт имени Джона Кеннеди, через который, согласно обвинению, осуществлялись незаконные экспортные поставки.

Суть обвинений по делу Arc Electronics сводится к незаконному экспорту из США в Россию микроэлектроники в интересах российских военных и специальных служб. Российские официальные лица подчеркивают, что обвинения носят уголовный характер и не касаются разведывательной деятельности.

Фото:ВКонтакте

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