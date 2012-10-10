Луценко наконец-то смог позвонить жене из зоны

{1-} В Менской колонии на Черниговщине, где отбывает свой срок экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, наконец-то восстановили телефонную связь.

Об этом его жена Ирина Луценко рассказала в эфире телеканала ТВi, сообщает «Украинская правда».

«Только после того, как я подняла справку телефонного оператора, что связь в колонии есть. В субботу, на следующий день, муж мне перезвонил, связь прекрасная, все кричат ​​ура», - заявила она.

На уточняющий вопрос, продолжают ли они с Луценко по телефону говорить о политике, и в частности президенте, Ирина отметила: «Конечно, мы продолжаем говорить о Януковиче, мы продолжаем говорить о Яценюке, объединенной оппозиции».

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Она также рассказала, что экс-министра до сих пор так и не начали лечить.

Ранее «Главред» сообщал, что Ирина Луценко рассказала, что экс-министр тяжело болен:

«Уже с гепатитом, уже с сахарным диабетом, уже с циррозом печени, находится в крайне тяжелом состоянии. От сырости он получил воспаление нерва - у него страшные головные боли».

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«На сегодняшний день в больнице там, в той медицинской части, есть только два-три укола баралгина, и два-три укола «но-шпы». О каком лечении мы говорим?», - посетовала Ирина Луценко.

Также напомним, что пенитенциарная служба допускает освобождение от отбывания наказания экс-министра внутренних дел Луценко при наличии заключения медиков о тяжелой болезни: туберкулезе, раке, ВИЧ, слепоте или сахарном диабете.

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