Международным экспертам не нравятся выборы без Тимошенко и Луценко

{1-} Во вторник, 9 октября, Международный фонд избирательных систем (IFES) заявил, что из-за неучастия Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в предвыборной гонке функционирование избирательной системы приобретает критическое значение.

Представляя рекомендации, которые нужно учесть при изменении закона о выборах, замдиректора департамента IFES по вопросам Европы и Азии Гэвин Уайз заявил, что выводы фонда касаются вопросов администрирования выборов, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Несмотря на заверения экспертов, такая оценка все же содержится во вступительной части отчета с рекомендациями. «Избирательная кампания проходит на фоне поляризации и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Два оппозиционных лидера — Юлия Тимошенко и Юрий Луценко — отбывают наказание в местах лишения свободы и не имеют возможности участвовать в выборах. В этом контексте функционирование избирательной системы приобретает критическое значение»,— сказано в документе.

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Заметим, что одна из рекомендаций экспертов напрямую касается лидеров оппозиции. IFES советует в будущем, после формирования нового парламента, пересмотреть ряд ограничений закона о выборах относительно права избираться и быть избранным. Среди них — проживание кандидата на территории Украины в течение пяти лет и запрет избираться лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

В тоже время, в Партии регионов заявили, что выполнить упомянутые рекомендации не смогут. «Норма о необходимом пятилетнем проживании в Украине очевидна, избираться должны граждане страны, а не заезжие флибустьеры! — сказал регионал Вадим Колесниченко.— И как можно избирать людей, которые преступили закон, и при этом обязать их представлять интересы государства? Это неприемлемо!»

Впрочем, большая часть советов IFES относится к сфере работы Центризбиркома. «Тот факт, что ЦИК находится под влиянием партий, снижает уровень доверия к деятельности комиссии»,— отметил бывший глава ЦИК Новой Зеландии Пол Харрис. Чтобы исправить эту ситуацию, организация советует изменить принцип формирования состава Центризбиркома.

В свою очередь, народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Подгорный считает, что IFES стоит четко определить, о каких именно представителях гражданского общества идет речь.

Ранее «Главред» сообщал, что в ПАСЕ не стали называть Тимошенко и Луценко политическими заключенными, однако говорят о политически мотивированных обвинениях.

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