Кличко рассказал, как будет снимать с выборов кандидатов с низким рейтингом

{1-} Лидер УДАРа Виталий Кличко прокомментировал сообщение о том, что его партия и лидеры «Батьківщини» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах.

Он заявил, что никаких документов о совместном снятии кандидатов с объединенной оппозицией он не подписывал, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Ведь, по его словам, есть хорошая пословица: «Нет ни одного контракта крепче мужского рукопожатия».

В случае, если кандидаты-мажоритарщики от УДАРа откажутся снять свои кандидатуры в пользу более рейтинговых представителей оппозиции, у партии «есть все инструменты, чтобы убедить людей исполнять требования большинства», - заявил Кличко.

«В этом случае мы можем провести съезд. Очень плохо, когда человек ставит свои личные задачи выше общественных. Партийная дисциплина является одним из ключевых факторов в нашей работе, если мы хотим добиться результатов. Если каждый будет действовать, руководствуясь только своими личными задачами, то каши мы не сварим», - подчеркнул политик.

«Каждый из кандидатов дал клятву избирателям, что он будет четко придерживаться принципов, приоритетов и задач, с которыми партия идет на выборы. Так что сейчас каждый может показать свое истинное лицо и мотивацию», - считает Кличко.

«Поскольку политическая борьба — это не борьба одиночек, а командная игра. Так что сейчас мы ждем, буквально через день-два, результатов социологических исследований, на основании которых решим, кто будет сниматься, а кто нет», - резюмировал боксер.

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, однако еще остается 40 спорных округов.

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