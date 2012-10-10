КПУ: вторая линия Северного потока сократит транзит газа по Украине на 50%

{1-} Запуск первой линии Северного потока Россией уже создал для Украины трудности и нанес удар ГТС страны, а запуск второй линии сократит работу украинской ГТС на 50%.



Об этом лидер КПУ Петр Симоненко заявил журналистам в Кременчуге, передал корреспондент ГолосUA.



"Существенно уменьшилась подача газа через территорию Украины. А ведь это приносило существенные поступления в бюджет Украины", - отметил лидер коммунистов.

Более того, добавил Симоненко, благодаря своей ГТС Украина имела возможность сохранять определенную независимость в газовом вопросе. Депутат также уточнил, что самый большой ущерб нашей ГТС будет нанесен при запуске второй линии Северного потока.

"Это приведет к сокращению транзита газа наполовину, а это, естественно, означает, что в наполовину меньше мы будем получать финансов со стороны России", - подчеркнул Симоненко.

Он также отметил, что компенсировать свои потери Украине неоткуда, поскольку в стране отечественное производство и крупная промышленность пока что не работают, сельское хозяйство не развивается, газотранспортная система требует полной модернизации.

"В этой ситуации все закончится тем, что власти прибегнут к своим традиционным методам и еще больше урежут социальные стандарты", - подытожил глава КПУ.

фото: golos.ua