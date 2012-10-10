В Москве погибла известная актриса Марина Голуб

{1-} Известная актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в ДТП в Москве.

Информацию о смерти подтвердили в департаменте здравоохранения, передает «Интерфакс-Украина».

ДТП произошло в полночь на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Лобачевского.

«В этой аварии погибли Марина Голуб и мужчина, личность которого сейчас устанавливается», - сообщили в департаменте здравоохранения.

Врачи также отметили, что «скорую помощь» вызвал прохожий.

«Бригада медиков прибыла на место ДТП через шесть минут», - заверили медики.

Ранее в МВД России сообщили, что участниками аварии стали четыре автомобиля – Hyundai, КИА, «Лада» и Кадиллак.

Водитель автомобиля, который в ночь на среду подвозил известную актрису Марину Голуб и попал в ДТП, был лишен водительских прав.

«Голуб поймала частного извозчика, который был лишен водительских прав. Однако, по предварительным данным, не он стал виновником аварии», - сообщили в МВД.

Также в милиции добавили, что водитель Кадиллака проехал на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai, где ехала Голуб. По словам собеседника, водитель Кадиллака неоднократно штрафовался за нарушение правил дорожного движения.

В роли телеведущей Голуб известна благодаря передачам «Утренняя почта» и «Доброе утро».

Она снялась в таких фильмах, как «Мария Магдалина», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мария Магдалина», «Ширли Мырли», сериале «Маросейка,12» и многих других.

Фото: wikipedia.org

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