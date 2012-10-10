Стрелок из «Каравана» может скрываться на даче под Киевом - СМИ

{1-} Стрелок из «Каравана» Ярослав Мазурок может скрываться на заброшенной даче под Киевом. Об этом сообщил оперативник, задействованный в розыске преступника, передает «Сегодня».

Как рассказал сотрудник милиции, сейчас усиленно проверяется версия, что убийца скрывается на заброшенной даче, возможно, под Киевом.

Версию о его перемещении на автомобиле по стране, которая недавно озвучивалась в МВД, сыщик опроверг, поскольку это слишком опасно для скрывающегося.

«Даже если он изменит внешность, но останется вооруженным (а он наверняка вооружен), при досмотре специально обученная собака это может обнаружить», — заявил оперативник.

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В то же время, неуязвимость Мазурка, которого безуспешно ищет вся милиция страны, сыщик объясняет звериной хитростью и везением убийцы.

«Вспомните, как ловили Оноприенко, Чикатило или Ткача, на это уходили годы, хотя и словесные портреты были, и следов полно эти нелюди оставляли. Но раз в несколько лет обязательно появляется такой убийца, наделенный не только жестокостью, но и звериным чутьем. Похоже, Мазурок из таких», — заверил сыщик.

Как сообщал «Главред», вчера, 9 октября, глава МВД Виталий Захарченко предложил стрелку из «Каравана» сдаться и предостерег его от самоубийства.

Также напомним, что накануне МВД опубликовало новые фото Мазурка. На последнем из снимков мужчина плавает на прогулочном катере и пьет пиво (ФОТО).

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