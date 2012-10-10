Стрелок из «Каравана» не был снайпером - СМИ

{1-} Погибшие охранники «Каравана» умерли от нескольких ранений в грудь. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт, передает «Сегодня».

Специалист опроверг наличие каких-то особенных снайперских навыков у стрелка – Мазурок знал, что больше всего шансов убить человека в скоротечной перестрелке – именно при стрельбе в грудь, заверил медик.

По его словам, грудная клетка является мишенью большой площади, в которую сложно не попасть. Кроме того, в поле вероятного поражения – множество жизненно важных органов.

Кроме того, криминалист рассказал, что убийца ни разу не попал в сердце.

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В одном случае была поражена аорта, в другом – легкое. По словам криминалиста, при таких ранениях шансов выжить у человека не было, даже если бы реанимационная бригада появилась мгновенно.

Как сообщал «Главред», оперативник, задействованный в поиске убийцы, объяснил его неуязвимость звериным чутьем и везением, а также напомнил, что Оноприенко и Чикатило, которые оставили множество следов, ловили долгие годы.

фото: ictv.ua

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