Госслужба спорта не сможет влиять на выборы в Федерации легкой атлетики

Государственная служба молодёжи и спорта не имеет возможности вмешиваться в дела спортивных федераций страны, а расследование фактов растраты средств, выделенных на подготовку и участие спортсменов в Олимпийских играх, не связано с предстоящими выборами президента Федерации легкой атлетики Украины. Об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель главы Госслужбы Сергей Глущенко.

«Спортивные федерации в Украине являются общественными организациями, органы управления которых делегаты избирают на конгрессах. Государство в них не представлено и не имеет никакой возможности вмешиваться в их дела – это аксиома», - подчеркнул Сергей Глущенко.

Напомним, 5 октября глава Государственной службы молодёжи и спорта Украины Равиль Сафиуллин огласил результаты работы следственной комиссии относительно нецелевого использование средств руководителями национальной сборной Украины по легкой атлетике, выделенных на подготовку спортсменов к Олимпийским играм. По результатам расследования были уволены государственный тренер сборной, первый вице-президент ФЛАУ Валерий Александров и главный тренер сборной, вице-президент ФЛАУ Александр Апайчев.

Первый заместитель главы Госслужбы отметил, что коррупционный скандал в сборной по легкой атлетике, который разгорелся после завершения Олимпийских Игр в Лондоне, назревал уже много лет.

Напомним, Олимпийская чемпионка Пекина Наталья Добрынская прокомментировала ситуацию в легкой атлетике так: «Легкоатлеты борются за правду уже 16 лет. Но Федерация всегда «решала проблему», наказывая «бунтовщиков».

По словам Сергея Глущенко, в Госслужбе решили проверить жалобы спортсменов уже после Олимпиады, чтобы не срывать подготовку к стартам. Он также подчеркнул, что с грядущими выборами президента ФЛАУ расследование не связано, поэтому обвинения, звучащие в адрес Госслужбы со стороны президента федерации Валерия Борзова – безосновательны.

«Практически во всем мире федерации сами ищут деньги на развитие видов спорта, за которые они отвечают. У нас же, по наследству от советской системы, федерации на 90-100% содержатся за счет госбюджета. То есть, государство не имеет права вмешиваться в дела федераций, но должно содержать их - не странно ли? Но если мы хотим добиваться результатов в спорте высоких достижений, то должны знать не только какое финансирование на подготовку спортсменов нужно, но и честно ли деньги расходуются. Иначе спортсмены будут продолжать подписывать пустые бланки ведомостей, жить в съемных квартирах и тренироваться в парках, как это было в Кисловодске. Хорошо бы руководители федерации прислушались к словам гуру менеджмента Питера Друкера: «Плохой менеджер решает проблемы, хороший — ищет возможности», - заявил Сергей Глущенко.