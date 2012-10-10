Все прививки от гриппа одинаковы, независимо от производителя - эксперт

{1-} Все прививки от гриппа одинаковы по своему действию, независимо от их производителя.

Об заявил директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар во время чата в «Главреде».

«Все прививки от гриппа одинаковы, независимо от производителя. Состав вакцины регламентируется Всемирной организацией здравоохранения, независимо от страны», - заверил он.

По словам иммунолога, случаи осложнений после вакцинаций связаны не с их составом или производителем, а с нарушением условий хранения или другими ненадлежащими действиями.

«Случаи поствакцинальных осложнений больше связаны с человеческим фактором: нарушением температурного режима хранения и транспортировки вакцины, ошибками врачебного осмотра перед вакцинацией», - заверил специалист.

По словам Назарова, перед поступлением в аптечную сеть вакцина проходит все необходимые экспертизы.

В то же время, согласно постановлению Верховной Рады и приказов Минздрава, на рецептах врачи обязаны указывать международное название действующего вещества (а не производителя), поэтому разговоры о спонсорстве отметаются.

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