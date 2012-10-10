Стрелка из «Каравана» ищут только в Украине - глава МВД

{1-} Стрелка из «Каравана» Ярослава Мазурка ищут в Украине, в международный розыск его не объявляли.

Об этом заявил глава МВД Виталий Захарченко перед заседанием Кабмина, передает УНИАН.

«Его ищут в целом по стране, если у нас будет информацию о том, что этот человек пропал и переехал в другую страну, то мы его тогда объявим через Интерпол в международный розыск», - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о нахождении Мазурка за пределами Украины.

Как сообщал «Главред», 26 сентября посетитель супермаркета, уличенный в мелком воровстве, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Столичная милиция возбудил уголовное дело, ориентировки на преступника разосланы в Россию и Белоруссию.

За информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, обещано денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.

5 октября Захарченко объявил, что убийцей охранников является Ярослав Мазурок уроженец Львовской области, который ранее работал в частных охранных структурах

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