В Ивано-Франковске из-за взятки в 30 тысяч свободовцы подрались с СБУ

Во вторник, 9 октября, в Ивано-Франковске сотрудники СБУ и прокуратуры взяли с поличным после получения взятки в 30 тыс. долл председателя департамента архитектуры и градостроения Ивано-Франковского горисполкома Олега Гаркота.

За него заступились свободовцы, из-за чего возникла массовая драка, сообщает УНИАН.

После того как были задержаны Гаркот, застройщик Владимир Балагура, председатель фракции «Свобода» в горсовете Роман Онуфриив толпа людей не дала их вывезти, поэтому их завезли в арку дома. Люди пытались прорваться к задержанным и выломали металлические ворота. Впрочем дальше их не пустили «беркутовцы» (сдерживать толпу спецподразделения помогали люди в штатском), сообщает «Репортер».

В свою очередь в СБУ заявили, что материалы документирования свидетельствуют о том, что чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за выдачу справки относительно градостроительных условий и ограничений для строительства многоэтажного жилого дома в городе Ивано-Франковск.

По этому факту прокуратурой Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ухудшением состояния здоровья в настоящее время задержанный находится в больнице под охраной сотрудников СБУ и МВД.

фото, видео: report.if.ua, youtube.com

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