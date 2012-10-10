Азаров: доходы украинцев постоянно растут

{1-} Зарплаты украинцев за два с половиной года выросли в 1,6 раза, а пенсии – в 1,5 раза.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Николай Азаров, передает НБН.

«Постоянно увеличиваются доходы граждан. Например, за время работы нашего правительства заработная плата увеличилась в 1,6 раза, а средняя пенсия – почти в 1,5 раза», – сказал Азаров.

Напомним, как сообщал «Главред», с 1 октября были проведены перерасчеты социальных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума, который был увеличен с 844 до 856 гривен.

В этой связи минимальные размеры пенсий увеличены до этого уровня.

Кроме того, Азаров пообещал, что до конца 2012 года зарплаты учителям будут повышены до трех тысяч гривен.

«На конец 2012 года она (зарплата. – прим. ред.) будет почти 3000 грн, а до конца следующего приблизится к 3,5 тысячам гривен», – сказал Азаров.

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