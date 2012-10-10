Нобеля по химии присудили за исследования клетки

Нобелевскую премию по химии 2012 года вручили «за исследования рецепторов-ГТФаз» - белков, которые участвуют в передаче сигналов между клетками.

Лауреатами стали американские биохимики Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка, передает lenta.ru.

Торжественная церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Рецепторы-ГТФазы, или G-белки, являются крайне важным типом рецепторов для многоклеточных организмов.

Основным их отличием является наличие внутриклеточной части, способной гидролизовать гуанидинтрийфосфат (ГТФ).

Активация рецепторов-ГТФаз запускает внутриклеточный сигнальный каскад, который приводит к изменению работы специфических генов. К типу ГТФаз относятся, например, рецепторы адреналина.

Напомним, как сообщал «Главред», в 2011 году Нобелевскую премию по химии получил Дан Шехтман за открытие квазикристаллов, которые, в отличии от обычных кристаллов, обладают осями симметрии высоких порядков, запрещенных в классической кристаллографии.

Работы по исследованию квазикристаллов ученый начал в 1982 году.

В 2010 году Нобелевский комитет отметил работы по созданию палладиевого катализатора. важного для органического синтеза.

фото: EPA / UPG, dukemednews.smugmug.com , washington.edu

Новости по теме:

Нобелевская премия по медицине вручена за исследование стволовых клеток

Нобелевская премия по физике присуждена отцам "компьютеров будущего"

Вручены Нобелевские премии за 2011 год (ФОТО)