Проблема учета мигрантов требует неотложного решения - эксперт

Первый шаг к стабилизации ситуации – создание единой электронной базы данных и переход на е-документы.

Проблема учета мигрантов, пребывающих в Украине, носит куда более глобальный характер, чем показывает официальная статистика. Статистические данные не отображают реальной ситуации, поскольку ведутся разрозненно – разными министерствами и ведомствами. Об этом в комментарии информагентству «Наш Продукт» заявил руководитель Центра миграционных исследований Александр Ганчев.

«Дело в том, что у миграционного вопроса в Украине есть две стороны медали: нам нужно вести качественный учет не только мигрантов, пребывающих непосредственно на территории нашей страны – законно или незаконно, но и тех, которые из нее уехал. Таким образом, если каждая страна сможет вести такую базу данных и отслеживать соответствующие миграционные передвижения, справиться с теми же нелегалами будет куда проще, и со временем проблема начнет себя исчерпывать», - уверен Ганчев.

Эксперт также подчеркнул, что сегодня крайне важным является тот факт, что вопросы миграционной проблематики начали активно обсуждаться и решаться на государственном уровне, что уже должно дать позитивный сдвиг в решении многих проблем в данной сфере.

«Главное – начать с единой электронной базы данных и, безусловно, перевести людей на биометрические документы. Тогда процесс сдвинется, и мы увидим первые результаты борьбы с проблемой многих времен и народов», - подчеркнул Александр Ганчев.

При этом он добавил, что единая электронная база данных, на пути создания которой находится страна, должна быть межведомственной – тогда данные не будут разниться между собой и не смогут быть задействованы в интересах конкретного ведомства.