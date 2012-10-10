В суде Pussy Riot перевели название группы и попросили прощения у верующих

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В Москве городской суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы на приговор участниц группы Pussy Riot, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Главред», Марина Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии.

Перед началом рассмотрения дела у здания суда дежурили три машины с сотрудниками полиции, территорию патрулировали усиленные наряды полиции. Также у здания суда находятся несколько полицейских автобусов.

Отметим, что акция протеста у здания суда началась рано утром: перед входом начал одиночный пикет сторонник подсудимых. Позже акция пополнилась баннерами «Богородица, Путина прогони» на ближайших зданиях.

Также перед началом заседания у ворот собрались православные активисты, которые начали читать молитвы.

«Мы бы хотели, чтобы участницами группы Pussy Riot и их сторонниками занялись врачи, поскольку нормальные люди не могут совершать столь безнравственных поступков», - заявил координатор коалиции «За нравственность» Иван Дьяченко, который пришел к зданию в белых халатах.

Сами участницы панк-группы заявили, что не хотели оскорблять религиозных чувств верующих, а одна из осужденных, Марина Алехина, заявила, что сама является христианкой.

«Мы шли в храм, чтобы выразить свой отчаянный процесс против политических элит. Возможно, форма нашего протеста была неприемлема для народных масс, видимо, наше общество еще не готово понять «панк-молебен», - заявила Алехина и подчеркнула, что не собирается каяться за молебен.

Алехина также добавила, что она и другие активистки выступают против различных акций, связываемых с ними: спиливания крестов, осквернения икон и тому подобного.

В то же время, она заверила, что участницы группы не откажутся от своих взглядов.

«Даже находясь в Мордовии и в Сибири, мы все равно не будем молчать, как бы вам ни хотелось», - заявила Алехина.

Судья несколько раз пыталась перебить подсудимую и напомнить, что суд кассационной инстанции – это не политическая площадка, и требовала говорить по существу претензий к приговору.

Напоследок она припомнила заявление Владимира Путина о том, что он знает, но не может в эфире назвать перевод названия группы – «Pussy Riot».

«Я могу назвать. «Pussy Riot» переводится как «бунт кисок». Едва ли это более неприлично, чем Ваши слова про «мочить в сортире», - заявила Алехина.

Фото: EPA / UPG

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