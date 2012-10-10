В Минздраве рассказали, когда могут выписать Тимошенко

{1-} Первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко заявила, что экс-премьер Юлия Тимошенко будет выписана из ЦКБ №5 «Укрзалізниці» после того, как немецкие врачи дадут конкретные рекомендации.

«Согласно медицинским стандартам Минздрава и мировым, любой курс лечения реабилитационного при таком типе отклонений, достигает максимум две-три недели», - цитирует чиновницу УНН.

«Сегодня мы уже имеем практически 5 месяцев. Я еще раз хочу подчеркнуть, что правительство пошло на встречу и лечением занимаются немецкие специалисты клиники "Шарите". Поэтому мы раз в три недели ждем приезд этих специалистов, которые дают какие-то конкретные рекомендации или не дают - так как это было в прошлый раз», - напомнила Моисеенко.

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Она также отметила, что Минздрав будет принимать во внимание все то, что скажут немецкие врачи по поводу выписки Тимошенко.

Ранее Моисеенко заявила журналистам, что ей ничего не известно об ухудшении здоровья Тимошенко: «На сегодняшний день об ухудшении состояния здоровья мне неизвестно. Происходит абсолютно плановое, реабилитационное лечение, которое было приписано немецкими специалистами. Заключается оно в единственном - в усилении двигательного режима», - сказала она.

Ранее «Главред» сообщал, что приезд немецких врачей к Тимошенко был отложен и ожидается на следующей неделе.

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